Mediobanca agli azionisti 4,9 miliardi in tre anni

Mediobanca si prepara a un futuro ricco di opportunità e crescita, con una strategia ambiziosa che prevede di distribure agli azionisti ben 4,9 miliardi di euro in tre anni. Il nuovo Piano “One Brand-One Culture” punta a consolidare la posizione del Gruppo, puntando su ricavi in costante aumento e una forte sinergia tra i diversi segmenti. L’obiettivo? Rafforzare la presenza sul mercato e creare valore sostenibile per gli azionisti.

(Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento delle proiezioni economico-finanziarie per il periodo 2025-28 del Piano "One Brand-One Culture". Mediobanca punta a ricavi per oltre 4,4 miliardi (+20% nel triennio con una crescita media annua del +6%), con solida contribuzione da parte di tutti i segmenti.

