Medio Oriente attacco israeliano al mercato di Gaza | 18 morti

Un nuovo episodio di tensione scuote il Medio Oriente: un attacco aereo israeliano contro un mercato di Gaza ha causato almeno 18 vittime, tra cui membri di Hamas in abiti civili. Questo tragico evento alimenta la spirale di violenza e incertezza nella regione, lasciando aperta la domanda su quale sarĂ il prossimo capitolo di questa complessa crisi. La pace sembra ancora piĂą lontana.

Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi dopo che un attacco di droni israeliani ha preso di mira un'unitĂ di polizia di Hamas che cercava di assumere il controllo di un mercato nella cittĂ di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Lo hanno riferito alla Bbc un medico e testimoni oculari. I droni israeliani hanno sparato contro membri di una forza di polizia di Hamas, vestiti in abiti civili. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Medio Oriente, attacco israeliano al mercato di Gaza: 18 morti

In questa notizia si parla di: attacco - mercato - gaza - medio

