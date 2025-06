Medico due mesi ai domiciliari per uno scambio di persona chiede 100mila euro di risarcimento

Un medico, agli arresti domiciliari da due mesi per uno scambio di persona, ora chiede 100mila euro di risarcimento. Roberto Santi, già noto come il dottore no vax coinvolto in una maxi truffa a Catanzaro con un falso Stato Antartico, si trova al centro di un caso che solleva numerosi dubbi sulla sua reale innocenza e sulle sue motivazioni. La vicenda promette di tenere banco nelle cronache.

Roberto Santi era già finito agli onori delle cronache come dottore no vax, è stato tirato in mezzo a una maxi truffa messa in piedi a Catanzaro con la creazione di un falso Stato Antartico. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Medico due mesi ai domiciliari per uno scambio di persona, chiede 100mila euro di risarcimento

In questa notizia si parla di: medico - mesi - domiciliari - scambio

«Soldi o prestazioni sessuali in cambio di ricette», sei anni e dieci mesi ad un medico - Un medico di famiglia, Sandro Cavanna, è stato condannato a sei anni e dieci mesi di carcere, interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione dal lavoro con l’Ausl, per aver offerto ricette in cambio di soldi o prestazioni sessuali.

+++TELESVEVANOTIZIE: MOLFETTA, INCHIESTA DELLA GDF: IL SINDACO MINERVINI AI DOMICILIARI – GLI SVILUPPI SULL’INCHIESTA PER CORRUZIONE CHE VEDE COINVOLTO... Vai su Facebook

Medico due mesi ai domiciliari per uno scambio di persona, chiede 100mila euro di risarcimento; Il caso di Cecilia Sala. L'iraniano arrestato vuole i domiciliari, l'ipotesi 'triangolazione'; «Sembrava eccitato, non era una visita normale. Ho avuto incubi per mesi», il racconto delle vittime del medico-sindaco Giovanni Sgroi.

Medico due mesi ai domiciliari per uno scambio di persona, chiede 100mila euro di risarcimento - Roberto Santi era già finito agli onori delle cronache come dottore no vax, è stato tirato in mezzo a una maxi truffa messa in piedi a Catanzaro con la ... Riporta genova.repubblica.it

Scambio di provette: medico condannato - Il Resto del Carlino - e a 8 mesi (con riconoscimento delle attenuanti generiche) per l’infermiera. Scrive ilrestodelcarlino.it