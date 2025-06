Medici Isde ' glifosato tossico ma ancora usato in parchi e giardini scuole'

Il glifosato, erbicida controverso e considerato tossico dall'OMS, persiste nell'ambiente nonostante le evidenze scientifiche. Sorprende la decisione del Comune di Vercelli di riutilizzarlo in parchi e scuole, sollevando preoccupazioni sulla salute pubblica. Mentre il dibattito si infiamma, è fondamentale informarsi per proteggere il nostro benessere e quello delle future generazioni. La domanda che ci poniamo è: fino a quando continueremo ad tollerare questa esposizione?

"Nel silenzio spesso complice dell'informazione ufficiale, il glifosato - l'erbicida più utilizzato al mondo - continua a insinuarsi nella nostra catena alimentare, nell'acqua che beviam.

GLIFOSATO, NUOVO STUDIO CONFERMA I TUMORI. LA GIUNTA VENETA HA IL CORAGGIO DI VIETARLO O NO? Uno studio appena pubblicato dall’Istituto Ramazzini di Bologna su Environmental Health attesta che il glifosato è cancerogeno. Una conferm Vai su Facebook

Vercelli approva l’uso del glifosato per il verde pubblico: Isde segnala nuovi rischi per la salute - Nei giorni scorsi, a Vercelli è stato approvato un piano che prevede l’impiego del glifosato per il verde pubblico. Scrive ecodallecitta.it