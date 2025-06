Mbangula Juve spunta un altro club sull’esterno belga oltre al Nottingham Forest | il bianconero piace molto in Premier League Novità

Il mercato della Juventus si infiamma con nuove voci: oltre al Nottingham Forest, anche il Premier League si interessa a Mbangula, giovane esterno belga classe 2004. L’interesse di altri club potrebbe cambiare gli scenari di questa trattativa, aprendo nuovi orizzonti per il talento bianconero. Resta da capire quale sarà la destinazione finale di un calciatore che sta catturando l’attenzione di numerosi top club europei. La suspense si fa sempre più intensa.

Mbangula Juve, spunta un altro club sull'esterno belga: tutti gli aggiornamenti sul futuro del bianconero. Il doppio asse di calciomercato Juve con il Nottingham Forest potrebbe subire uno stop improvviso. Anche il nome di Mbangula, classe 2004, era stato inserito nell'operazione, ma con l'incertezza attuale, secondo il Corriere dello Sport, si sarebbe aperta una nuova pista. Il Bournemouth si sarebbe fatto avanti per ingaggiare il giovane esterno in caso di rottura definitiva tra i bianconeri e il Nottingham. La Premier rimane quindi nel futuro dei due giocatori.

