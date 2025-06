Mazzata per gli abbonati Sky | gli appassionati di tennis non potranno più vederlo

Una notizia che ha scosso gli appassionati di tennis italiani: Sky Sport, fino a poco fa la casa di grandi match internazionali, ha annunciato un'improvvisa sospensione della trasmissione degli eventi tennistici. Un colpo duro per gli abbonati, che ora si trovano a dover cercare nuove soluzioni per seguire il loro sport preferito. Ma cosa ha portato a questa decisione? Scopriamolo insieme, perché il mondo del tennis non si ferma mai...

La batosta per gli abbonati di Sky Sport è durissima: è ufficialmente stop al grande tennis. Cosa è successo nelle ultime ore Brutte – anzi pessime – notizie per gli abbonati di Sky Sport amanti del tennis internazionale. L'annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo aspettava,.

