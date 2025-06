Maxi operazione antimafia dei Carabinieri | forze dell’ordine in azione anche in Campania

Una maxi operazione antimafia scuote la Campania e tutta Italia: oltre 200 Carabinieri, supportati da unità specializzate, sono in azione per smantellare le ramificazioni della criminalità organizzata. Questa vasta operazione dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere il crimine e garantire la sicurezza dei cittadini. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante azione repressiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma – tra cui la Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”, lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, nonché i Nuclei Elicotteri e Cinofili – stanno dando esecuzione, già dalle prime ore della mattina, a un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 soggetti, ritenuti appartenenti al sodalizio mafioso dei “ Cursoti Milanesi ”, storicamente radicato nel territorio catanese, responsabili, a vario titolo, dei reati di “ associazione di tipo mafioso ”, “ estorsione ”, “ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ”, “ acquisto, detenzione e cessione illeciti di sostanze stupefacenti ” e “ detenzione e porto illegale di armi da sparo in concorso ”, aggravati del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it