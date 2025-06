Maxi nube bianca dall’impianto del Casone a Scarlino Solo vapore acqueo

Una vasta nube bianca si è sollevata nel cielo di Scarlino, creando apprensione tra i residenti. Tuttavia, l’azienda Solmine rassicura: si tratta di vapore acqueo rilasciato a seguito di un malfunzionamento, senza rischi per la popolazione. La chiarezza su questo episodio dimostra come la trasparenza sia fondamentale per mantenere la fiducia e rispondere alle preoccupazioni della comunità.

Scarlino (Grosseto), 27 giugno 2025 – Una maxi nube bianca che fuoriesce dall’impianto della Solmine al Casone di Scarlino. Qualche momento di apprensione, poi il comunicato dell’azienda: “Si tratta di vapore acqueo, rilasciato dopo un malfunzionamento, non ci sono pericoli per la popolazione”. Accade nella mattina di venerdì 27 giugno. In tanti, nell’abitato di Scarlino, hanno segnalato questa nube, una sorta di nebbia che ha avvolto tutto. A rilasciare il vapore acqueo alcune valvole di sicurezza. Questo il comunicato dell’azienda: “Si comunica che stamani mattina alle 11.30 circa si è registrata un'improvvisa fermata dell'impianto di produzione della Nuova Solmine, l'isteresi del quale ha determinato la fermata della turbina e conseguentemente lo scarico in atmosfera di vapore ad alta pressione dalle idonee valvole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi nube bianca dall’impianto del Casone a Scarlino, “Solo vapore acqueo”

