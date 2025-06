Maxi furto di rame alla discarica | presi

In un audace colpo ai danni della discarica di Fermo, una banda di ladri aveva portato via 100mila euro di rame, lasciando dietro di sé solo un segno di violenza e ingegno criminale. Dopo cinque mesi di indagini serrate, i carabinieri della stazione di Fermo sono riusciti a mettere i nomi e i volti di due dei colpevoli, dimostrando ancora una volta come la legge possa prevalere sulla criminalità.

Avevano atteso il momento propizio e, incappucciati, si erano introdotti negli impianti della discarica di Fermo con un’auto rubata, avevano reciso i cavi in rame con attrezzi prelevati sul posto ed erano fuggiti con una refurtiva di 100mila euro. A distanza di cinque mesi due dei componenti della banda, grazie ad una serrata indagine dei carabinieri, hanno un nome e un volto. I militari dell’Arma della stazione di Fermo hanno, infatti, denunciato alla Procura della Repubblica due 35enni di origini romene. La meticolosa attività d’indagine dei carabinieri era stata attivata nel mese di gennaio scorso, quando ignoti avevano tranciato e asportato i cavi della corrente di alcuni impianti di trattamento dei rifiuti nella discarica di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto di rame alla discarica: presi

In questa notizia si parla di: rame - discarica - maxi - furto

