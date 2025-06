Maxi-blitz antimafia a Catania | 21 arresti contro il clan dei Cursoti Milanesi

Un’azione decisa e tempestiva contro il crimine organizzato scuote Catania: durante un maxi blitz, oltre 200 carabinieri hanno smantellato il clan “Cursoti Milanesi”, arrestando 21 sospetti. Questa operazione rappresenta un importante segnale di fermezza nella lotta alla criminalità, dimostrando che lo Stato non si ferma di fronte alle sfide più dure. L’attacco al cuore delle organizzazioni mafiose continua con determinazione, per garantire sicurezza e legalità.

Scacco alla criminalità organizzata: in azione oltre 200 carabinieri. Dalle prime luci dell'alba oltre 200 carabinieri del Comando Provinciale di Catania, affiancati da reparti specializzati dell'Arma, hanno dato esecuzione a una massiccia operazione antimafia che ha portato all'arresto di 21 persone legate al clan "Cursoti Milanesi", una delle organizzazioni criminali storicamente più radicate nel capoluogo etneo. L'operazione "Cerbero" colpisce al cuore il sodalizio mafioso. L'operazione, denominata "Cerbero", è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e ha portato all'emissione di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del GIP del Tribunale etneo.

