Maturità | un esame che promuove tutti serve solo a umiliare i più fragili

La maturità, momento tanto atteso quanto criticato, divide opinioni tra chi la vede come simbolo di crescita e chi la considera un ostacolo inutile. In questa fase, si autentica un dibattito acceso su quanto davvero il sistema valorizzi i talenti e tuteli i più fragili. È il momento di riflettere: può l’esame di maturità evolversi in un reale stimolo di progresso o resta uno strumento che perpetua ingiustizie?

In questi giorni si stanno svolgendo gli esami di maturità e, come ogni anno, si riaccendono polemiche e discussioni attorno a questo evento. C’è chi li considera un fondamentale rito di passaggio all’età adulta e chi, al contrario, li ritiene uno strumento di valutazione obsoleto, frutto di un. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: maturità - esame - promuove - tutti

L'esame di maturità dei vip, gioie e dolori. Carlo Conti: “Mi ero rotto una gamba, arrivai in barella” - L’esame di maturità, un momento di emozioni intense e sfide personali, accomuna anche i vip più amati, che oggi brillano sui palchi e in tv.

Maturità 2025: l’esame che promuove tutti con voti sempre più alti: una prova anacronistica che ha perso la sua funzione selettiva? Vai su X

In bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che hanno iniziato oggi l’esame di maturità! È un passaggio importante, che segna la fine di un ciclo e l’inizio di nuove sfide. A loro va il nostro incoraggiamento e la nostra fiducia. Ma non basta. Chi stu Vai su Facebook

Maturità 2025: l'esame che promuove tutti con voti sempre più alti: una prova anacronistica che ha perso la sua funzione selettiva?; Esame di maturità: 5 consigli per affrontarlo al meglio; La maturità si potrebbe abolire: la vita non è davvero un esame.