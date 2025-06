Mattino Cinque News chiude la stagione con il 19.80% di share | è ancora leader del mattino

Mattino Cinque News saluta la stagione con un risultato straordinario, chiudendo con il 19,80% di share e oltre 870.000 spettatori medi. Condotto con maestria da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, il programma si conferma il punto di riferimento del mattino, consolidando il suo ruolo di leader incontrastato. Un trionfo che testimonia il forte legame con il pubblico e l’efficacia del format. La stagione si conclude, ma il successo continua!

Venerdì 27 giugno si è conclusa un’altra stagione di successo per Mattino Cinque News, che si conferma leader nella sua fascia d’ascolto sia nel periodo autunnale che in quello primaverile. Il programma di Videonews, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha registrato una media del 19.80% di share sul pubblico totale (e 19.54% sul target commerciale ), con 870.000 spettatori medi. Un risultato che conferma il forte legame del pubblico con il format di infotainment di Canale 5, capace di unire l’attualitĂ piĂą rilevante a notizie esclusive e approfondimenti tempestivi, sempre con uno stile chiaro, rigoroso e accessibile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Mattino Cinque News chiude la stagione con il 19.80% di share: è ancora leader del mattino

In questa notizia si parla di: mattino - cinque - news - stagione

“Non è brava né bella”. Stefania Cappa su Chiara Poggi, la rivelazione a Mattino Cinque - A 18 anni dalla tragica morte di Chiara Poggi, un nuovo colpo di scena scuote il caso Garlasco. Durante Mattino Cinque, il giornalista Emanuele Canta ha svelato dettagli inediti, tra cui la figura di una testimone chiave.

Grazie per averci seguito! Ci vediamo domani con l'ultima puntata della stagione di #Mattino5 Vai su Facebook

Mattino Cinque si ferma per la pausa estiva, cosa andrà in onda al suo posto e chi sostituirà Panicucci e Vecchi; Federica Panicucci “sostituita”, spunta il nome bomba; Al via le nuove stagioni di 5 programmi Videonews | Paolo Del Debbio debutta alla conduzione di “4 di sera”.

Mattino Cinque chiude la stagione con un saluto affettuoso da Panicucci e Vecchi - Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno concluso la stagione di "Mattino Cinque" con un bilancio positivo, ringraziando il pubblico e annunciando il passaggio a "Morning News" con Dario Maltese e ... Come scrive ecodelcinema.com

Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ultima puntata Mattino 5: “Bella stagione” - I due conduttori hanno chiuso quest'ultima fortunata edizione di Mattino Cinque E' terminata poco fa l'ultima puntata di questa lunga stagione di Mattino ... Si legge su msn.com