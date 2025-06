Matteotti Mastella | Il passaggio a piazza Santa Sofia avvenne nel 1990 tutti si svegliano ora

Nel cuore di Benevento, il passaggio di Matteotti Mastella in piazza Santa Sofia nel 1990 ha suscitato discussioni che ancora oggi accendono il dibattito pubblico. Mentre le interpretazioni si moltiplicano, la realtà storica e i significati profondi di quel momento restano al centro di un confronto acceso tra memoria e ideologia. È il momento di fare chiarezza e riscoprire il valore di quegli eventi così fondamentali per la nostra città .

Tempo di lettura: 3 minuti “Prendo atto che talvolta un approccio ideologico quando non proprio fazioso genera autentiche mistificazioni della realtà : la sezione di Benevento dell’Anpi sulla toponomastica prende lucciole per lanterne e confonde, come in quel capolavoro musicale che compie 50 anni, gli alibi che concede facilmente ad alcuni, con le ragioni che sono oggettive e nei fatti”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ricostruisce poi la storia del cambio d’intestazione da piazza Matteotti alla denominazione Santa Sofia risalente al 1990. “Mi sembra incredibile e surreale che si addebiti a me la responsabilità dell’assenza di Giacomo Matteotti dalla toponomastica cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Matteotti, Mastella: “Il passaggio a piazza Santa Sofia avvenne nel 1990, tutti si svegliano ora”

