Matteo Zanotti Russo | INCI buono non vuol dire sicuro E chi dice il contrario mente

INCI buono non vuol dire sicuro. Questa semplice verità rischia di essere nascosta dietro a semafori colorati e superficialità, ingannando milioni di consumatori. Matteo Zanotti Russo, esperto di sicurezza cosmetica e autore, si fa portavoce di un messaggio chiaro: conoscere i componenti non basta, bisogna capire cosa c’è dietro le etichette. È ora di sfatare i miti e mettere la trasparenza al primo posto nel mondo della cosmetica.

C’è un semaforo che oggi decide il destino di ogni cosmetico. E non è quello della Commissione Europea. È quello delle app INCI: verde, giallo, rosso. Tre colori, zero contesto. E milioni di persone ci credono. Matteo Zanotti Russo no. Esperto di sicurezza cosmetica, autore del libro “Le Big Biuti non cielo dikono!!1!”, ha deciso di dire pubblicamente quello che molti nel settore pensano ma non osano dichiarare. “INCI buono non vuol dire sicuro. E chi dice il contrario, mente.” Lo so, è fastidioso sentirlo. Ma è proprio qui che si gioca tutto. Il libro è un viaggio feroce e ironico nella nuova religione del beauty. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Matteo Zanotti Russo: “INCI buono non vuol dire sicuro. E chi dice il contrario mente.”

Il libro che gli influencer vogliono censurare: Zanotti Russo rompe il patto del silenzio.

