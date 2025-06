Matteo Ricci senza cintura di sicurezza | il video non mente ma l’eurodeputato Pd non si scusa

una situazione che mette in evidenza come, a volte, le azioni parlino più delle parole. Matteo Ricci, invece di riconoscere l’errore e chiedere scusa, ha scelto di negare e di mostrare una foto successiva, minimizzando così la gravità del suo gesto. È un episodio che solleva dubbi sulla trasparenza e l’onestà di alcuni rappresentanti politici, rivelando quanto sia importante mantenere coerenza tra azioni e parole.

«Matteo Ricci proprio non riesce a chiedere scusa: ieri a un convegno ad Ancona si è presentato in videocollegamento da un’auto in movimento senza indossare la cintura di sicurezza. Preso atto dell’evidenza, colta persino da chi era seduto in platea, sarebbe bastato poco per chiudere questo episodio antipatico: chiedere scusa. Invece, non solo ha negato ma addirittura ha diffuso una foto, evidentemente fatta dopo, in cui indossa la cintura». È il commento icastico del capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, dopo la correzione in rotta del sfidante dem del governatore della Marche, Acquaroli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it