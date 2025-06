Matteo Formenti stava riparando un impianto e non era vicino alla piscina quando il bimbo cadde in acqua

Una tragedia che ha scosso la comunità di Cologne: Matteo Formenti, il bagnino di 37 anni trovato senza vita, si trovava lontano dalla piscina mentre un bambino di 4 anni annegava durante un momento di distrazione dei genitori. Le prime indagini suggeriscono che il suo ruolo, seppur importante, non fosse direttamente coinvolto nell’incidente. Un episodio che mette in luce la fragilità della sicurezza e l’importanza di una vigilanza costante.

Matteo Formenti, il bagnino 37enne trovato senza vita nella giornata di ieri, mercoledì 25 giugno, a Cologne, in provincia di Brescia, stava riparando l’impianto ed era lontano dalla piscina, dove lo scorso venerdì ha perso la vita il bimbo di 4 anni annegato in un momento di distrazione dei genitori. È quanto emerso dalle prime indagini come riportano alcuni quotidiani. L’uomo, che era stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto insieme ad altre persone, lavorava da quattro anni nel parco acquatico Tintarella di Luna a Castrezzato. Dalle prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è che Formenti, forse sconvolto dagli eventi di venerdì e dalla morte del bambino, si sia tolto la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Matteo Formenti stava riparando un impianto e non era vicino alla piscina quando il bimbo cadde in acqua

