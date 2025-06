Matteo Formenti la svolta dopo la sua morte | Dov’era quando il bambino è annegato in piscina

La tragica vicenda di Matteo Formenti e del piccolo Michael è un racconto straziante di errori e sventura, che ha segnato profondamente le vite di molte persone. La sua assenza quella mattina, dietro le quinte invece che in vasca, ha avuto conseguenze devastanti. Questa storia ci invita a riflettere sull'importanza della vigilanza e della responsabilità, dimostrando come un singolo momento possa cambiare per sempre il corso delle nostre esistenze.

È una storia che si intreccia tragicamente tra un dramma familiare, un errore umano e un dolore che ha finito per inghiottire due vite. Quella del piccolo Michael, morto a soli quattro anni dopo essere annegato in una piscina di un acquapark, e quella di Matteo Formenti, il bagnino che quella mattina non si trovava a bordo vasca ma dietro le quinte, intento a eseguire una riparazione su indicazione del suo datore di lavoro. Un'assenza che si è trasformata in tragedia e che, pochi giorni dopo, lo ha condotto a una fine altrettanto straziante. Michael era in vacanza con il padre al parco acquatico Tintarella di Luna, a Castrezzato, nel Bresciano.

