Matteo Formenti la rivelazione sul bagnino | Dove si trovava quando il bambino è annegato

Un dramma che ha sconvolto la provincia di Brescia: nel parco acquatico Tintarella di Luna di Castrezzato, il tragico annegamento del piccolo Michael ha acceso i riflettori sulla sicurezza in piscina. Ma ora emergono nuovi dettagli, tra cui la testimonianza di Matteo Formenti, la rivelazione sul ruolo del bagnino e dove si trovava al momento della tragedia. Scopriamo insieme cosa è realmente accaduto in quei momenti cruciali.

A Castrezzato, nel parco acquatico Tintarella di Luna, una serie di eventi drammatici ha sconvolto nel giro di pochi giorni l’intera provincia di Brescia. Tutto inizia venerdì pomeriggio, quando il piccolo Michael, 4 anni, sfugge alla vista del padre e finisce in acqua senza braccioli nĂ© salvagente. Viene recuperato in condizioni disperate e, nonostante i tentativi di rianimazione e il ricovero d’urgenza, muore due giorni dopo in ospedale. Leggi anche: L’abisso del dovere. Il dramma del bagnino Matteo: il bambino e la colpa Nel momento in cui Michael è annegato, il bagnino Matteo Formenti, 37 anni, non si trovava a bordo vasca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Matteo Formenti, la rivelazione sul bagnino: “Dove si trovava quando il bambino è annegato”

