In un attimo di disattenzione, una tragedia ha scosso il cuore di Castrezzato: Michael, un bambino di soli 4 anni, è annegato nel piscina del Tintarella di Luna. Matteo Formenti, il bagnino, non era a bordo vasca in quel momento cruciale, lasciando il piccolo senza sorveglianza. Una perdita che ha spezzato tante famiglie e ci invita a riflettere sull’importanza della sicurezza nei luoghi di svago, dove ogni minuto conta.

Michael aveva solo 4 anni quando è annegato in piscina al Tintarella di Luna, l'acquapark di Castrezzato, in provincia di Brescia. Il padre del piccolo lo ha perso di vista e in quei. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Matteo Formenti, il bagnino non era a bordo vasca quando il bimbo è annegato: «Era nel retro»

Bimbo di 4 anni annegato in piscina, il bagnino Matteo Formenti scompare nel nulla. Trovato un cadavere: «Potrebbe essere il suo» - Un dramma che sconvolge una comunità: mentre si cerca di fare luce sulla tragica perdita di Michael, un nuovo enigma si aggiunge alla scena, scomparsa del bagnino Matteo Formenti e il ritrovamento di un cadavere misterioso.

#Brescia Ritrovato a Cologne il corpo del bagnino del parco acquatico di Castrezzato dove una settimana fa è annegato un bimbo di 4 anni. Matteo Formenti, 37 anni, era scomparso da casa da lunedì. .L'uomo secondo i primi riscontri si sarebbe tolto la vita. Vai su Facebook

Il telefono sequestrato, l’inchiesta, quel lavoro da bagnino: le ultime ore di Matteo Formenti, trovato morto dopo il caso del bimbo annegato - Le ultime ore di Matteo Formenti, il bagnino 37enne trovato senza vita dopo la tragedia al parco acquatico di Castrezzato ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it