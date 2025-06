Mattarellacresce protagonismo donne bene in mondo di tensioni

L'Italia sta assistendo a una crescente affermazione femminile, un segnale di progresso e progresso sociale. Ogni anno, le protagoniste del Premio Marisa Bellisario testimoniano come donne straordinarie contribuiscano a plasmare un panorama di eccellenza. Il presidente Mattarella ha sottolineato che il protagonismo femminile è "conveniente per" un Paese che guarda al futuro con rinnovata fiducia e determinazione, rafforzando così il valore dell'uguaglianza e della meritocrazia.

"Ogni anno emerge un campionario di protagoniste di straordinario valore, un panorama di eccellenza che dimostra come sia sempre più avanzata la presenza femminile ". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le vincitrici del Premio promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario. Il capo dello Stato ha spiegato in un breve discorso quanto l'affermarsi delle donne nella società sia "conveniente per tutti, perchè quello che non è avvenuto in passato ha privato l'umanità di una immane quantità di risorse ed energie". Per il presidente, "lo specifico femminile consente particolari elementi di vantaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella,cresce protagonismo donne, bene in mondo di tensioni

In questa notizia si parla di: mattarella - donne - cresce - protagonismo

Mattarella: “Violenze laceranti subite da donne e minori in famiglia, far rispettare i diritti” - Il Presidente Mattarella ha evidenziato l’importanza di far rispettare i diritti delle donne e dei minori vittime di violenze in famiglia.

Un presidente di Regione che minaccia i giornalisti perché non gli piacciono i titoli dei giornali: siamo a questo. Stamattina Marco Bucci, rivolgendosi ai giornalisti del Secolo XIX durante la visita del presidente Mattarella, ha detto: “Se domani esce un altro titol Vai su Facebook

Mattarella,cresce protagonismo donne, bene in mondo di tensioni; Mattarella,cresce protagonismo donne, bene in mondo di tensioni; Mattarella,cresce protagonismo donne, bene in mondo di tensioni.

Mattarella,cresce protagonismo donne, bene in mondo di tensioni - "Ogni anno emerge un campionario di protagoniste di straordinario valore, un panorama di eccellenza che dimostra come sia sempre più avanzata la presenza femminile". Lo riporta msn.com

Pari opportunità: Mattarella, ‘umanità ha bisogno di protagonismo femminile’ - "Il protagonismo femminile è conveniente per tutti, perchè quello che non è avvenuto a lungo nel passato ha privato l'umanità di una immane quantità di risorse e di energie ... Riporta ilsannioquotidiano.it