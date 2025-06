Mattarella sulla strage di Ustica | Un dolore indelebile nella storia della Repubblica Poi il Capo dello Stato invoca l’aiuto degli alleati per accertare i fatti e fare giustizia

Mattarella sulla strage di Ustica: un dolore indelebile nella storia della Repubblica. Quarantacinque anni dopo quella tragica notte, il Presidente richiama l’attenzione sull’importanza di fare piena luce su uno dei capitoli più oscuri e dolorosi dell’Italia. Invocando l’aiuto degli alleati, ribadisce lo spirito di giustizia e verità che deve guidare le istituzioni. La memoria di Ustica ci ricorda che la ricerca della verità è un dovere irrinunciabile per il Paese.

A quarantacinque anni dal disastro di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare le vittime e ribadire l’impegno dello Stato nella ricerca della verità su una delle tragedie più laceranti e misteriose della storia italiana. “La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato”, ha dichiarato il Capo dello Stato in una nota ufficiale diffusa in occasione dell’anniversario. Mattarella sulla strage di Ustica: “Un dolore indelebile nella storia della Repubblica”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it