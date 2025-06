Mattarella su Ustica cercare la verità Paesi amici collaborino

Il presidente Mattarella ricorda con commozione la tragedia di Ustica, sottolineando che la ricerca della verità resta una priorità assoluta per l’Italia. Dopo 45 anni, il dolore e le domande irrisolte continuano a pesare sulla memoria collettiva, e il capo dello Stato invita i paesi amici a collaborare, affinché si faccia luce su uno dei capitoli più oscuri della nostra storia. La giustizia e la trasparenza devono prevalere, per rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie.

"La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato" ed è "stata una tragedia tra le più oscure e laceranti che hanno colpito il nostro Paese. La Repubblica non abbandona la ricerca della verità e sollecita la collaborazione di tutti coloro che, anche tra i Paesi amici, possono aiutarci a rispondere al bisogno di giustizia, che non si dissolve negli anni perché è parte del tessuto stesso della democrazia". Così in una dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 45° anniversario della strage di Ustica.