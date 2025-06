Mattarella | protagonismo femminile conveniente per tutti

Il ruolo delle donne oggi si rivela un elemento strategico e vantaggioso per la società nel suo complesso. Lo ha ribadito il Presidente Mattarella, sottolineando come il protagonismo femminile arricchisca ogni ambito e favorisca un progresso condiviso. La testimonianza delle vincitrici del premio Marisa Bellisario, tra cui Roberta Metsola, conferma che l'empowerment femminile non è solo una conquista, ma un vantaggio per tutti, dimostrando che il futuro si costruisce insieme.

Roma, 27 giu. (askanews) – Il protagonismo femminile è “conveniente” per tutti grazie allo “specifico” che le donne portano in tutti gli ambiti in cui si affermano. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le vincitrici del premio Marisa Bellisario tra le quali la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. “Marisa Bellisario è stata una figura straordinaria di protagonismo femminile e ogni anno emerge un campionario di protagoniste di straordinario valore” per questo premio a lei intitolato, “un panorama di eccellenza di grande livello, dalla presidente del parlamento europeo alle giovani laureate in ambito tecnologico, a chi eccelle nello sport, nelle aziende, nella ragioneria generale, nel giornalismo: un panorama di straordinario valore”, ha evidenziato il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

