Mattarella nel 45° anniversario della strage di Ustica

In occasione del 45° anniversario della Strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso un messaggio di memoria e riflessione, sottolineando il dolore indelebile che questa tragedia ha inciso nella storia italiana. Un momento di commemorazione che ci invita a non dimenticare mai le vittime e a rinnovare il nostro impegno per la verità e la giustizia. La Repubblica non abbandona la memoria di quei momenti oscuri, affinché simili tragedie non si ripetano.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto lasciare il suo messaggio in occasione del 45° anniversario della Strage di Ustica. Così il Capo dello Stato: "La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato ed è stata una tragedia tra le più oscure e laceranti che hanno colpito il nostro Paese. La Repubblica non abbandona la ricerca della verità e sollecita la collaborazione di tutti coloro che, anche tra i Paesi amici, possono aiutarci a rispondere al bisogno di giustizia, che non si dissolve negli anni perché è parte del tessuto stesso della democrazia".

