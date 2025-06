Mattarella all' anniversario del Centro eccellenza scuola Carabinieri

Il 27 giugno a Roma, il Presidente Sergio Mattarella ha presenziato al prestigioso 20° anniversario del Centro di Eccellenza per le Unità di Polizia di Stabilità, un simbolo di eccellenza e collaborazione internazionale. In un clima di grande emozione, insieme al Ministro Guido Crosetto, ha premiato i valorosi operatori, sottolineando l’importanza della formazione e della sicurezza. Un momento che ribadisce l’impegno dell’Italia nel mantenere la pace e la stabilità globale.

Roma, 27 giu. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia del 20° anniversario di costituzione del Centro di Eccellenza per le Unità di Polizia di Stabilità (CoESPU-Center of Excellence for Stability Police Units), che si è tenuta nella sede della Scuola Ufficiali Carabinieri. In occasione dell'evento, il Presidente Mattarella e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, hanno consegnato le croci al Merito dell'Arma. La cerimonia è stata aperta dagli indirizzi di saluto di Salvatore Luongo, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e di Luciano Antonio Portolano, Capo di Stato Maggiore della difesa.

