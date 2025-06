Matrimonio Jeff Bezos nel menu poco Veneto molta Campania niente Prosecco

Il matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez a Venezia si presenta come un evento da sogno, un gala di celebrità e stile. Con un menu che unisce il meglio del Veneto e della Campania, senza prosecco ma ricco di sapori autentici, questa celebrazione promette di essere indimenticabile. Un mix di glamour, tradizione e innovazione che cattura l'immaginazione di tutti gli ospiti e degli invitati. Ma cosa riserva davvero questa giornata speciale?

Il matrimonio in pompa magna tra Mr. Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in programma nel pomeriggio di oggi 27 giugno 2025 a Venezia, ha portato in laguna un concentrato di celebrità internazionali. Tra gli oltre 200 ospiti spiccavano nomi come Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Eva Longoria. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it