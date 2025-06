Matrimonio Jeff Bezos la sposa Lauren Sanchez lascia l’hotel Aman

Il matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez sta catturando l’attenzione di tutto il mondo: dalla romantica partenza dall’hotel Aman di Venezia alle celebrazioni che infiammeranno l’isola di San Giorgio Maggiore. Un evento da sogno, tra glamour e tradizione, che promette di essere tra i più memorabili dell’anno. La città lagunare si trasforma nel palcoscenico di un amore da favola, pronto a lasciare un segno indelebile nella storia dei matrimoni vip.

La fidanzata del miliardario Jeff Bezos, Lauren Sánchez, ha lasciato l'Aman Hotel di Venezia per recarsi sull'isola di San Giorgio Maggiore, dove si terrà il tanto atteso matrimonio. Le celebrazioni delle nozze sono ufficialmente iniziate giovedì con un bacio in mezzo alla Laguna della coppia che ha poi accompagnato i propri ospiti famosi attraverso la Serenissima per il primo party del weekend.