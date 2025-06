Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia | un weekend di lusso vip e proteste

Canale e dai riflettori puntati sul loro lusso sfrenato. Tra sfarzo, eleganza e sospetti di privilegio, il weekend veneziano di Jeff Bezos e Lauren Sánchez si trasforma in un palcoscenico di contrasti, dove il glamour si scontra con le proteste. Una celebrazione che, tra applausi e critiche, ha catturato l’attenzione del mondo intero e lasciato un segno indelebile nella storia della città più romantica del mondo.

L’arrivo in Laguna di Jeff Bezos e Lauren Sánchez ha segnato l’inizio di una celebrazione sontuosa, pensata per lasciare il segno nella memoria collettiva dell’élite globale. Nella città sospesa sull’acqua, scelta come cornice per il loro sì, è cominciato un fine settimana che intreccia glamour, potere e inevitabili polemiche. Un approdo da jet set. La coppia è sbarcata a Venezia all’inizio della settimana, accolta dal silenzio ovattato del Canal Grande e dai riflettori delle cronache mondane. Ad attenderli, l’Aman Venice — rifugio discreto dei potenti — e un calendario blindatissimo di eventi esclusivi. 🔗 Leggi su Panorama.it