Oggi, il 27 giugno, Venezia si veste di magia per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, con una cerimonia esclusiva sull’isola di San Giorgio Maggiore. La città, tra sfarzo e emozione, accoglie celebrity e curiosi, mentre il suggestivo scenario lagunare fa da sfondo a un evento che resterà nella storia. Un matrimonio da sogno in un luogo senza tempo, pronto a imprimersi nella memoria di tutti.

Oggi 27 giugno è arrivato il giorno delle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Venezia si è trasformata in una cornice da sogno per la cerimonia sull'isola di San Giorgio Maggiore, mentre la città lagunare accoglie vip, proteste e un lussuoso programma di eventi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, oggi cerimonia su isola di San Giorgio

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Bezos-Sanchez, Ivanka Trump in mini abito bianco alla festa prima delle nozze; Lauren Sanchez, chi è la futura moglie di Jeff Bezos che sta incantando Venezia; Jeff Bezos e Lauren Sanchez arrivano alla cena che apre i festeggiamenti delle nozze.

Bezos-Sanchez, Ivanka Trump in mini abito bianco alla festa prima delle nozze - Il ricevimento principale si terrà in uno dei suggestivi saloni dell’Arsenale, l’ex cantiere navale oggi trasformato in spazio culturale ... Si legge su msn.com