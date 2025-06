Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia oggi cerimonia a San Giorgio LIVE

Oggi Venezia si veste di magia per l’atteso matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, con una cerimonia esclusiva sull’isola di San Giorgio Maggiore. La città, tra vip, emozioni e proteste, si prepara a vivere un evento da sogno che rimarrà nella storia. Seguite con noi in diretta questa giornata indimenticabile, tra elegance, sorprese e il fascino senza tempo della Laguna.

Oggi 27 giugno è arrivato il giorno delle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Venezia si è trasformata in una cornice da sogno per la cerimonia sull'isola di San Giorgio Maggiore, mentre la città lagunare accoglie vip, proteste e un lussuoso programma di eventi.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Giornalista televisiva, appassionata di aviazione, chi è Lauren Sanchez. Le nozze a Venezia con Jeff Bezos Vai su X

#Venezia Tutto pronto per le nozze tra il patron di Amazon, #JeffBezos, e Lauren Sanchez. A partire da oggi, 3 giorni di festeggiamenti tra yacht in laguna, 200 vip e party privati, mentre non si placa il fronte delle proteste. In piazza San Marco, alcuni attivisti h Vai su Facebook

Lauren Sánchez prima e dopo: cosa si è rifatta la presto signora Bezos?; Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez oggi a Venezia, la diretta: attesa per lo scambio degli anelli, sabato canterà Lady Gaga in duetto con Elton John; Il matrimonio Bezos e Sanchez a Venezia, oggi il sì. Bezos: “Venezia, città immaginaria”.

Jeff Bezos spende 30 milioni per sposarsi a Venezia ma per lui è come offrire un caffè - Scopri l'impatto sul patrimonio e i dettagli dell'evento da sogno a Venezia. Come scrive rumors.it

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un temporale inguaia il party pre-nozze: le star fuggono sotto i fulmini mentre vengono "soccorsi" con gli ombrelloni - Un imprevisto inguia l'inizio della festa dei futuri sposti Jeff Bezos, 61 anni, e Lauren Sanchez, 55 anni. Si legge su msn.com