Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia la sposa è già a San Giorgio LIVE

Oggi, 27 giugno, Venezia si veste di magia per accogliere il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, una celebrazione che unisce glamour, emozioni e sorprese. L’isola di San Giorgio Maggiore è diventata lo scenario perfetto per questa unione da sogno, mentre la città si anima con vip, proteste e un ricco programma di eventi, trasformando il giorno in un vero e proprio spettacolo. Un passo importante per gli sposi e un momento indimenticabile per tutti.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

