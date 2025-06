matrimonio jeff bezos a venezia le stime sul costo

Storia come un vero e proprio evento da sogno. Venezia si prepara a ospitare una delle nozze più attese e sfarzose degli ultimi tempi, con un investimento che supera ogni aspettativa. Tra lusso sfrenato e celebrity di fama internazionale, questa cerimonia promette di lasciare un segno indelebile nella memoria di tutti. Ma quale sarà il vero impatto di questo matrimonio da record sulla città e sull’economia locale?

Cresce l’attesa a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez, un evento dal costo stimato in quasi 50 milioni di euro ma anche dall’enorme impatto economico. Nozze dorate all’insegna del lusso e degli eventi, con decine di star tra gli invitati che da giorni stanno sbarcando in laguna. Uno degli uomini più ricchi del mondo che sta dimostrando di poter comprare tutto, compreso un matrimonio stellare destinato a restare nella storia. Il suo staff mantiene il massimo riserbo sui dettagli della cerimonia e del collaterale ma corrono voci di iniziative destinate a svolgersi in più parti del capoluogo veneto, sfidando la complessità logistica di una città dove non esistono automobili ma barche. 🔗 Leggi su Lapresse.it