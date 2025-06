Matrimonio Bezos | un’americanata che poco ha a che vedere con la delicata bellezza di Venezia

Il matrimonio di Bezos, un'americanata che poco ha a che vedere con la delicata bellezza di Venezia, solleva molte riflessioni sulla differenza tra tradizione e spettacolo. Pur non essendo contraria agli eventi storici, credo sia importante distinguere tra l’eleganza di un contegno e l’eccesso di una festa che sfida i valori culturali. La vera bellezza risiede nella sobrietà , non nel clamore. Ecco perché è fondamentale riconoscere la differenza tra celebrazione autentica e pura esibizione.

Non sono mai stata contraria agli eventi in luoghi storici, ad esempio la contaminazione tra moda e palazzi di grande valore artistico è sempre esistita, anzi è nata insieme: lo sfoggio di abiti sontuosi avveniva proprio in occasione di aperture di dimore nobiliari, impedire feste nei saloni delle feste è poi un'antinomia. Non si possono e non si devono equiparare però queste situazioni, tutto sommato contenute, alla siliconica festa americana – una volta si diceva americanata e dovremmo avere il coraggio di ripristinare questo termine. Non vedo molta differenza, a parte la straordinaria ricchezza del padrone di Amazon, la cui fortuna si deve anche ai milioni di italiani suoi clienti, tra la festa americana e quelle proposte in reel di allucinanti e sperperoni sposi napoletani – ma per fortuna non tutti i napoletani sono così.