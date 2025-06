Matrimonio Bezos-Sánchez | tutti gli outfit degli ospiti alla cerimonia

Il matrimonio di Bezos e Sánchez è stato l’evento fashion dell’anno, con ospiti che hanno lasciato il segno con outfit straordinari. Dal elegante total black di Vittoria Ceretti alle piume glamorous di Khloe Kardashian, ogni dettaglio ha raccontato stile e personalità. Scopri tutti i look degli invitati e lasciati ispirare dalle tendenze più hot del momento: un vero show di eleganza e creatività.

Dal total black di Vittoria Ceretti alle piume di Khloe Kardashian. Ecco tutti i look degli invitati alle nozze più attese dell'anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Matrimonio Bezos-Sánchez: tutti gli outfit degli ospiti alla cerimonia

Il Daily Mail rivela: Bezos e Sánchez hanno celebrato il matrimonio legale in America oltre un mese fa. A Venezia solo festeggiamenti simbolici.

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, in programma tra il 26 e il 28 giugno nella Laguna veneziana, evento blindatissimo, sarà sicuramente nel segno del made in Italy. #ANSALifestyle

Il matrimonio di Bezos e Sanchez, Matteo Bocelli apre le cerimonie con un brano di Elvis; Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, la sposa è già a San Giorgio. LIVE; Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez oggi a Venezia, la diretta: attesa per lo scambio degli anelli all'isola di San Giorgio.