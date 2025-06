Matrimonio Bezos-Sanchez la sposa sull’isola di San Giorgio Maggiore con tailleur bianco tacchi bassi foulard in stile anni ’60 e occhiali da sole - VIDEO

In un incantevole scenario veneziano, Lauren Sanchez si prepara a vivere il giorno più bello della sua vita al fianco di Jeff Bezos. Elegante nel suo tailleur bianco, con tacchi bassi e foulard in stile anni '70, la sposa sfoggia un look sofisticato e senza tempo. Pochi dettagli svelano l’emozione di questa cerimonia segnata da cura e riservatezza. La magia di Venezia si fonde con l’amore, promettendo un matrimonio indimenticabile tra tradizione e innovazione.

Sanchez ha effettuato un rapido sopralluogo all’anfiteatro del Teatro Verde, location scelta per lo scambio dei voti, blindata in ogni dettaglio Lauren Sanchez, a poche ore dalle nozze con Jeff Bezos, è apparsa raggiante ed elegantissima mentre lasciava l’hotel Aman Venice sul Canal Grande. I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Matrimonio Bezos-Sanchez, la sposa sull’isola di San Giorgio Maggiore con tailleur bianco, tacchi bassi, foulard in stile anni ’60 e occhiali da sole - VIDEO

In questa notizia si parla di: sanchez - bezos - matrimonio - sposa

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Dalla sposa Lauren Sanchez alla famiglia Kardashian, le pagelle look del matrimonio di Bezos a Venezia Vai su Facebook

Translate postL'armamentario di abiti da sposa e da cerimonia che verrà sfoggiato da Lauren Sanchez durante il suo matrimonio a Venezia con Bezos conta 27 abiti: sarà una leggenda? Eppure il numero ricorre nelle cronache internazionali. Le griffe più accr Vai su X

A Venezia sono arrivati i primi yacht e i primi ospiti del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez: le ultime novità; Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez oggi a Venezia, la diretta: attesa per lo scambio degli anelli all'isola di San Giorgio; Il matrimonio Bezos e Sanchez a Venezia, oggi il sì. Bezos: “Venezia, città immaginaria”.

Jeff Bezos, oggi il giorno del «Sì» (ma senza cerimonia religiosa). La sposa: «Sto vivendo una favola» - È oggi il giorno del sì tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, uno dei matrimoni più attesi dell'anno, sicuramente uno dei più costosi. ilmessaggero.it scrive

Matrimonio Jeff Bezos, la sposa Lauren Sanchez lascia l’hotel Aman - La fidanzata del miliardario Jeff Bezos, Lauren Sánchez, ha lasciato l’Aman Hotel di Venezia per recarsi sull’isola di San Giorgio Maggiore, dove si terrà il tanto atteso matrimonio. Come scrive msn.com