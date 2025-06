Matrimonio Bezos-Sanchez a Venezia oggi cerimonia nuziale su Isola di San Giorgio Maggiore | tra invitati Kardashian Orlando Bloom e Rania di Giordania

Oggi Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da sogno: Jeff Bezos e Lauren Sanchez scelgono l’incantevole Isola di San Giorgio Maggiore per pronunciare il sì. Tra invitati d’eccezione come Kardashian, Orlando Bloom e Rania di Giordania, l’evento promette emozioni uniche e misure di sicurezza rigorose. Un giorno che resterà impresso nella storia, segnato dall’eleganza e dal prestigio di questa celebrazione esclusiva.

Venerdì 27 giugno è il giorno che Jef Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto per la propria cerimonia nuziale. Il matrimonio si terrà sull'Isola di San Giorgio Maggiore: misure di sicurezza altissime per tutti gli invitati vip È prevista oggi la cerimonia di nozze che unirà il CEO di Amazon Jeff. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Matrimonio Bezos-Sanchez a Venezia, oggi cerimonia nuziale su Isola di San Giorgio Maggiore: tra invitati Kardashian, Orlando Bloom e Rania di Giordania

