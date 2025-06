Matrimonio Bezos ma c’è anche lui! È apparso così a Venezia

Solo verso la fine del secondo brindisi – e del secondo paragrafo – è stato chiaro: non si trattava di un semplice ospite, ma di una presenza inaspettata che ha acceso le fantasie di tutti, lasciando Venezia con un alone di mistero e fascino. Un evento che resterà impresso nelle cronache di questa celebre celebrazione, dimostrando come anche il più riservato tra i single possa diventare protagonista di un momento da ricordare.

A sorpresa, mentre tutti aspettavano l'arrivo dell'ennesimo magnate, è sbucato lui: il single perfetto da piazzare strategicamente al tavolo delle zie e delle cugine speranzose. L'ospite misterioso, avvistato prima al Gritti Palace con vista Canal Grande e poi circondato dalle sorelle Kardashian, era lì per godersi i tre giorni di festeggiamenti in Laguna. Solo verso la fine del secondo brindisi – e del secondo paragrafo – è stato chiaro: quell'amico single è Orlando Bloom. E pare proprio che sia tornato sul mercato dopo la rottura con Katy Perry, con un carico di fascino e di pettegolezzi degno di una serie Netflix.

“Se puoi affittare #Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse”: è il maxi striscione apparso in Piazza San Marco, in vista del matrimonio del miliardario #JeffBezos, che si terrà nei prossimi giorni nella città lagunare, una delle più fragili al mond Vai su Facebook

