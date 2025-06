Matrimonio Bezos gli invitati vip a Venezia – FOTO

Venezia si trasforma nel palcoscenico di un evento da sogno, con le sue calli che accolgono le star più in vista del mondo. Gli invitati VIP del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno fatto il loro ingresso tra affreschi e gondole, portando glamour e luci nella città dei ponti. Tra celebrity, atleti e influencer, l’atmosfera è quella di un vero e proprio festival di stelle. E il grande giorno promette di essere ancora più spettacolare...

Venezia invasa dalle star. Gli invitati vip del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati in Laguna a partire da mercoledì: atleti, celebrità, influencer e imprenditori. Tra i tantissimi personaggi famosi avvistati al party di giovedì sera Orlando Bloom, le donne del clan Kardashian, Domenico Dolce e l’ex campione di football Tom Brady. A Venezia per le nozze da sogno del miliardario fondatore di Amazon c’è anche la star della tv americana Oprah Winfrey, il cantante Usher e la figlia del presidente Usa Donald Trump, Ivanka Trump, accompagnata dal marito Jared Kushner. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Matrimonio Bezos, gli invitati vip a Venezia – FOTO

