Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia ha acceso il dibattito tra chi ammira la celebrazione come un omaggio alle meraviglie della città e chi invece la percepisce come una gratuita esibizione di opulenza. Mentre le associazioni in protesta denunciano un’immagine distorta di Venezia, molti si chiedono se questo evento rappresenti un’eccezione o un simbolo di un mondo sempre più distante dalla realtà. La questione invita a riflettere sul rispetto e sulla tutela del patrimonio culturale in un’epoca di crescente disuguaglianza.

Il matrimonio stellare di Jeff Bezos e della fidanzata Lauren Sanchez a Venezia ha diviso la città. Da un lato chi vede l’evento come l’ennesima occasione per mettere in risalto il patrimonio e le bellezze della Serenissima, dall’altro chi sostiene che i due non dovrebbero sposarsi in questa città. Per chi si è detto contrario alle nozze, il matrimonio è una decadente ostentazione di ricchezza in un mondo caratterizzato da crescenti disuguaglianze. Ma non solo, secondo le diverse organizzazioni veneziane che si sono opposte, queste nozze rappresentano un chiaro esempio di come il turismo abbia la precedenza sulle esigenze dei residenti, in particolare quelle relative all’edilizia popolare e ai servizi essenziali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Matrimonio Bezos, associazioni in protesta: “Venezia non è una cartolina per ricchi”

