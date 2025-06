Matrimonio Bezos a Venezia anche le Kardashian | la parata di star in Laguna

Venezia si trasforma nel palcoscenico di un evento da sogno, con star come Oprah Winfrey, le Kardashian e Orlando Bloom catturate tra le calli e i ponti durante il matrimonio di Jeff Bezos. La città si anima di glamour e aspettative, mentre il party esclusivo alla Madonna dell’Orto segna un momento indimenticabile nella storia delle celebrazioni mondane. Un evento che ha diviso e affascinato, ma che certamente resterà nella memoria collettiva.

Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Orlando Bloom e Vittoria Ceretti sono tra le celebrità avvistate all’arrivo a Venezia per il matrimonio del fondatore di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La parata di star è stata ripresa la sera di giovedì 26 giugno per il party alla Madonna dell’Orto. Le nozze in Laguna tra Bezos e Sanchez hanno scatenato una ondata di polemiche, ma il governatore del Veneto Luca Zaia ha difeso l’evento, definendolo un vantaggio economico e reputazionale per Venezia. Ma alcuni attivisti hanno denunciato l’evento come uno sfruttamento della città da parte di Bezos, mentre i residenti soffrono del sovraffollamento turistico, degli elevati costi degli alloggi e della costante minaccia di inondazioni causate dal cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Matrimonio Bezos, a Venezia anche le Kardashian: la parata di star in Laguna

In questa notizia si parla di: bezos - kardashian - matrimonio - venezia

Bezos, un centinaio i jet dei Vip in arrivo: al matrimonio Bill Gates, Elton John e Mick Jagger, Kim Kardashian, Kylie Jenner e Leonardo DiCaprio - arrivo degli ospiti di alto livello, quanto la gestione delle orbite aeree sovraffollate. Con star come Bill Gates, Elton John, Mick Jagger, Kim Kardashian, Kylie Jenner e Leonardo DiCaprio in arrivo, Venezia si prepara ad accogliere un evento senza precedenti.

Matrimonio di Bezos e Sanchez a Venezia, arrivano anche le Kardashian https://msn.com/it-it/money/storie-principali/matrimonio-di-bezos-e-sanchez-a-venezia-arrivano-anche-le-kardashian/ar-AA1HtsaE?ocid=spr_ent&businessvertical=Entertainment… Vai su X

Le star al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez Da Oprah Winfrey a Kim Kardashian: ecco alcune delle star già arrivate a Venezia per uno degli eventi più attesi dell’estate 2025 #Verissimo Vai su Facebook

Un po’ di quelli a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos; Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, oggi la cerimonia; Bezos-Sanchez a Venezia, weekend di lusso sfrenato. In arrivo Lady Gaga.

Matrimonio Bezos, a Venezia anche le Kardashian: la parata di star in Laguna - Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Orlando Bloom e Vittoria Ceretti sono tra le celebrità avvistate all'arrivo a Venezia per il ... Segnala msn.com

Il matrimonio a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: tutti i luoghi dei festeggiamenti - Venezia è blindatissima per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Secondo fanpage.it