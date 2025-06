Materiali naturali e un restyling in sintonia con l' ambiente circostante per il lido Barracuda

Il Barracuda Beach Club si veste di nuovo, abbracciando materiali naturali e un design rispettoso dell’ambiente circostante. Un restyling sostenibile che riflette la vocazione eco-friendly del luogo, offrendo agli ospiti un’esperienza autentica e armoniosa con la natura. Dopo due anni di gestione rinnovata da Luciano Sospiri e la società Il Piacere, il lido si presenta ora come un esempio di eleganza eco-sostenibile, pronto a stupire e coccolare ogni visitatore.

Nuovo look all’insegna della sostenibilità per il Barracuda Beach Club, lo storico stabilimento sulla riviera nord di Pescara, che da due anni ha cambiato gestione. A occuparsi della spiaggia e del ristorante c’è Luciano Sospiri, insieme con la società il Piacere, già attiva nella ristorazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

