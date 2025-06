Master universitari | gli italiani investono nella formazione Le specializzazioni più richieste

L’interesse degli italiani verso i master universitari cresce costantemente, riflettendo un panorama in evoluzione che premia le specializzazioni più richieste. Roma, 27 luglio 2025 – I Master in Italia sono ormai un pilastro fondamentale della formazione avanzata, alimentando opportunità di carriera e innovazione. In questo scenario dinamico, le scelte di investimento formativo si fanno sempre più strategiche, aprendo nuove frontiere di crescita professionale e personale. I numeri...

Roma, 27 luglio 2025 – I Master universitari in Italia non sono più solo un'opzione per pochi, ma un pilastro sempre più solido dell'alta formazione post-laurea, generando un significativo giro d'affari e riflettendo le ambizioni di decine di migliaia di giovani e professionisti. Il settore si consolida come un ecosistema complesso, dove la spesa individuale si incontra con dinamiche di mercato regionali e specializzazioni settoriali. I numeri del settore. Il giro d'affari complessivo generato dai Master universitari nel nostro Paese si stima oggi superi i 250 milioni di euro annui. Questa cifra, in costante ascesa, include non solo le rette universitarie, ma anche un indotto significativo legato a vitto, alloggio per i fuori sede, materiali didattici e spostamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net