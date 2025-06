Mascherine cinesi durante il Covid pagate un miliardo si riapre l’inchiesta

Durante la pandemia di Covid-19, un miliardo di euro speso per mascherine cinesi non conformi ha acceso i riflettori sulla gestione delle forniture sanitarie. La Corte dei Conti ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche tra la struttura commissariale di Domenico Arcuri e le operazioni di importazione. Un episodio che solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche in tempi di crisi. La vicenda continua a svilupparsi, rivelando aspetti ancora sconosciuti...

La Corte dei Conti ha avviato un’indagine sui rapporti tra la struttura commissariale per l’emergenza Covid, allora guidata da Domenico Arcuri, e alcune operazioni di sdoganamento di mascherine provenienti dalla Cina. Il centro di questa inchiesta, come riporta il quotidiano La VeritĂ , riguarda oltre un miliardo di euro in mascherine giudicate non conformi, con risvolti contabili ancora da accertare. Ci sono poi una serie di conversazioni tra mediatori e funzionari pubblici, acquisite dagli inquirenti, che fanno capire chiaramente le pressioni esercitate per superare i rilievi delle Dogane e avviare la distribuzione dei dispositivi nonostante certificazioni giudicate dubbie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mascherine cinesi durante il Covid pagate un miliardo, si riapre l’inchiesta

