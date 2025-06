Mascali sicurezza stradale rafforzata | arriva il T-Red contro chi ignora il semaforo rosso

Mascali potenzia la sicurezza stradale con l'installazione di T-Red, il nuovo sistema di controllo che rafforza le sanzioni contro chi ignora il semaforo rosso. Un intervento deciso dall'amministrazione comunale per rendere più sicure le strade e prevenire incidenti all'incrocio più pericoloso della SS114.

Nuovo sistema di controllo all'incrocio più pericoloso della statale 114. L'amministrazione comunale di Mascali ha annunciato un importante intervento per migliorare la sicurezza stradale su uno dei tratti più critici della via Sicula Orientale (SS114). All'intersezione semaforica con viale Immacolata e via Mercurio, tristemente nota per il numero elevato di incidenti, verrà installato un dispositivo T-Red, sistema in grado di rilevare le infrazioni semaforiche. Un incrocio ad alto rischio, ora sotto controllo. Negli anni, questo punto della statale 114 è stato teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali purtroppo con esiti mortali.

