Marvel | come un gioco ha deluso i lettori di fumetti vent’anni fa

Vent'anni fa, Marvel ha tentato di conquistare i videogiochi con risultati contrastanti, lasciando i fan spesso delusi. Il mondo videoludico legato ai supereroi rappresenta un terreno fertile di passione e aspettative, ma non sempre all’altezza delle speranze. Tra le produzioni più discusse spicca l’Ultimate Spider-Man del 2005, un titolo che ha acceso dibattiti sulla sua collocazione canonica. Scopriamo insieme le dinamiche che hanno plasmato questa complessa relazione tra fumetti e videogiochi.

Il mondo dei videogiochi legati ai fumetti rappresenta spesso un’area di grande interesse per i fan e gli appassionati di transmedialità . Tra le produzioni più discusse si trova il videogioco Ultimate Spider-Man del 2005, che ha suscitato molte aspettative riguardo alla sua possibile collocazione come elemento canonico all’interno dell’universo Marvel. Questo articolo analizza le ragioni di questa aspirazione, le dinamiche che hanno portato alla perdita della sua validità come elemento ufficiale e il suo impatto sulla narrativa transmediale. l’intento originale e il destino incerto del gioco del 2005. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it