Marracash a San Siro | una cosa divertente che non farò mai più

Siamo in metropolitana, diretti a San Siro, pronti a vivere un'esperienza che promette di essere indimenticabile. È la terza volta in tre settimane: tra lui, Springsteen e altri grandi, il cuore musicale di Milano batte forte. Eppure, questa è una di quelle occasioni che si ripetono raramente, una di quelle che non si dimenticano facilmente. Perché, come si suol dire, alcune emozioni valgono più di mille parole, e questa sera...

Siamo in metropolitana diretti a San Siro. È la terza volta, nelle ultime tre settimane, la prossima ci sarà Springsteen poi, se Dio vuole, per quest’anno è andata. Già alla prima volta, infatti, mi ero ripromesso di non tornarci fino a anno prossimo, sono facile a cambiare idea, evidentemente. Quando dico siamo intendo io e Lucia, mia figlia, e siamo in metropolitana diretti a San Siro perché sta per iniziare il secondo concerto di Marracash in questo stadio sempre in procinto di essere abbattuto. Stimo molto Marracsh, ma non abbastanza di abbattere la coltre di caldo che mi ammanta, i trentasei gradi di Milano, cinquanta percepiti, sono davvero troppi, oggi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Marracash a San Siro: una cosa divertente che non farò mai più

In questa notizia si parla di: siro - marracash - cosa - divertente

Il primo rapper negli stadi italiani: Marracash conquista San Siro il 25 giugno - irraggiungibile: Marracash, il protagonista di questa rivoluzione musicale, si prepara a scrivere una pagina storica nell'hip hop italiano.

Elisa e Giorgia cantano insieme "La cura" ed emozionano San Siro. Lo stadio esplode per le due artiste Vai su Facebook

Marracash a San Siro: una cosa divertente che non farò mai più.

Marracash a San Siro: una cosa divertente che non farò mai più - Prosegue la marcia trionfale di Marracash negli stadi, e per la seconda data sold out a San Siro siamo andati a sentirlo ... Secondo 361magazine.com

Marracash incanta Milano, il primo San Siro non si scorda mai - È un concerto, ma anche un film: l’artista debutta nel tempio della musica con uno show senza precedenti nella storia del rap italiano. Da vanityfair.it