Marquez indistruttibile dopo una caduta spaventosa | nella FP1 ad Assen fa un tempo mostruoso

Marc Márquez si risolleva con una forza incredibile, dimostrando ancora una volta il suo carattere indomabile. Nonostante una caduta spaventosa e il dolore al braccio sinistro, il campione spagnolo della Ducati sigla un tempo mostruoso in FP1 ad Assen, sorprendendo tutti. La sua determinazione e passione per la velocità sono un esempio di resilienza. Continua a leggere per scoprire come Márquez affronta questa sfida e cosa ci riserva il suo ritorno in pista.

Il campione spagnolo della Ducati fa il suo best lap dopo l'incidente in curva 15 e nonostante il dolore al braccio sinistro per aver saggiato l'asfalto della pista olandese durante le prime libere di MotoGp. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: marquez - indistruttibile - caduta - spaventosa

