Marmolada spuntano i teli geotessili per proteggere il ghiacciaio dal caldo

Nella suggestiva cornice della Marmolada, il nostro impegno per la salvaguardia del ghiacciaio si concretizza con l’installazione di teli geotessili. Oltre 30mila metri quadrati di superficie protetta testimoniano un’azione decisa contro il riscaldamento globale, applicata con cura nei punti più vulnerabili. Un passo importante verso la tutela del patrimonio naturale, che dimostra come innovazione e rispetto per l’ambiente possano andare di pari passo per preservare le meraviglie della nostra terra.

Ad oggi sono già più di 30mila i metri quadrati di superficie glaciale avvolti da questi speciali teli tecnici, che ogni anno vengono stesi nei punti più sensibili. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Marmolada, spuntano i teli geotessili per proteggere il ghiacciaio dal caldo

