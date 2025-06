Marius Borg Hoiby accusato di tre stupri i guai del figlio della principessa di Norvegia | la violenza alla festa reale con la conduttrice Tv

Marius Borg Hoiby, figlio della principessa norvegese Mette-Marit, si trova al centro di un vortice di accuse gravi che scuotono la monarchia: tra violenze e reati sessuali, il suo nome fa notizia a livello internazionale. Le indagini, chiuse dalla polizia norvegese, rivelano un quadro complesso e inquietante, che mette in discussione l’immagine pubblica della famiglia reale. Una vicenda che solleva domande su privilegi e responsabilità .

È accusato di 23 reati, tra cui tre stupri, Marius Borg Hoiby, 28 anni, figlio della principessa norvegese Mette-Marit. La polizia norvegese ha chiuso le indagini, riprese il 4 agosto 2024, quando il ragazzo era stato arrestato per aver picchiato la sua fidanzata. Da quel momento sono emerse tutte le altre accuse. Hoiby è nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe ereditario Haakon. Non ha titoli nobiliari, nè ruoli ufficiali nella casa reale norvegese, che comunque vive il caso con imbarazzo. Tutti i reati contestati a Marius Borg Hoiby. Secondo il procuratore Kruszewski, Hoiby è sospettato di «un capo d’accusa per stupro con rapporto sessuale» e «due capi d’accusa per stupro senza rapporto sessuale». 🔗 Leggi su Open.online