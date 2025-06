Marion Cotillard e Guillaume Canet si sono separati questa volta è vero

Dopo anni di intesa e successi condivisi, Marion Cotillard e Guillaume Canet hanno annunciato ufficialmente la loro separazione, segnando la fine di una delle storie più durature del cinema francese. Una notizia che ha sorpreso fan e addetti ai lavori, dimostrando come anche le coppie più solide possano affrontare momenti di cambiamento. La fine di un'epoca, ma anche l'inizio di nuovi capitoli per entrambi.

La coppia d'oro e più duratura dello star system cinematografico francese e non solo si è separata. Marion Cotillard e Guillaume Canet, dopo tante voci risultate non veritiere in passato, questa volta si sono veramente lasciati. Lo hanno comunicato ufficialmente. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Marion Cotillard e Guillaume Canet si sono separati, questa volta è vero

Marion Cotillard et Guillaume Canet séparés : découvrez leur magnifique maison secondaire au Cap Ferret

Guillaume Canet et Marion Cotillard se séparent - Ensemble depuis 18 ans, Guillaume Canet et Marion Cotillard viennent d'annoncer leur séparation. Da parismatch.com